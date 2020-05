Rubrica: “Usi, costumi, consuetudini del mondo classico”. Archeo chef: frittelle di Rodi con ricotta e mandorle

Artemidoro, protagonista greco cosmopolita, universalista, nomade, vissuto nel II secolo d.C., transitò per i luoghi dell’Occidente a quel tempo noti, sollecitato dalle corti più autorevoli alla maniera dei più celebri artisti. Era popolare come oniromante, vale a dire “interprete di sogni”. I suoi cospicui viaggi lo condussero in Magna Grecia e gli permisero di accumulare oltre tremila casi d’interpretazione onirica, formulando un catalogo di diversi sogni caratteristici, tra cui parecchio rilevanti quelli di natura enogastronomica. In questo bizzarro catalogo onirico asseriva che i cibi, sia veduti che gustati nei sogni, avessero lo stesso significato, fuorché le cipolle, che riescono benevole osservandole in sogno ancorché deleterie mangiandole. Siffatta catalogazione onirico-gastronomica cooperò eminentemente alla divulgazione di tante ricette “portafortuna”, realizzando un affascinante sincretismo culturale tutt’oggi individuabile in parecchi piatti del sud Italia. A Rodi, Artemidoro fu ospite al convito di un danaroso mercante; interpretò come di buon auspicio un’abbuffata di dolci a base di ricotta, i Tetiromeni Plakountes, accaduta nel corso di un sogno fatto dalla florida figlia del facoltoso ospite.

Ecco, la ricetta dei Tetiromeni Plakountes!

Ingredienti :

Placenta, oggi Pasta Phyllo preconfezionata

Olio per friggere

Frutti di Fillide pestati, oggi 200 g mandorle tritate

2 Mine, oggi g.1000 circa di formaggio di latte di capra ricotto, ovvero ricotta

2 Ova, oggi uova

Cinnamomo pestato, oggi cannella in polvere (1 cucchiaino)

Miele, 10 cucchiai

La scorza di 1 limone

Procedimento :

Gentile lettore, prepari in una ciotola un composto con la ricotta, le mandorle tritate, il miele, la scorza del limone grattata e la cannella. Tagli dalla sua Pasta Phyllo ben sottile tante piccole lune (circa 7 cm di diametro) ed al centro di ogni luna ponga un pò del composto (1 cucchiaio di ripieno). Le pieghi, ora, a mezza luna, chiudendone bene i bordi. Quindi, batta le uova e ricopra con esse le mezze lune. Poi, una dopo l’altra, delicatamente, le versi nell’olio bollente. Quando vedrà i Tetiromeni Plakountes ben dorati, li levi dalla pentola, li scoli e li serv ai suoi convitati ancor caldi e ricoperti di polvere di cannella.