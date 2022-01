Rubrica un libro per pensare: la vita come un aquilone

di Daniela Piscopo – “Il cacciatore di aquiloni” dello scrittore americano di origine afghana, Khaled Hosseini, pubblicato nel 2004, è un romanzo ambientato in Afghanistan, in Pakistan e in America.

É un libro toccante, coinvolgente, costruito attorno ai tema dell’amicizia, del senso di colpa, della vigliaccheria, del coraggio e del dolore.

Racconta la storia di Amir proveniente da una famiglia benestante e Hassan che presta servizio nella sua casa. I due amici crescono assieme nella città di Kabul, aspirano a vincere alla caccia agli aquiloni. Amir, il protagonista, all’età di 13 anni si fa carico di una colpa terribile che lo affligge da 26 anni nonostante il suo trasferimento negli Stati Uniti.

Tale angoscia lo avrebbe continuato a tormentare se non fosse stato per la telefonata di un amico, il quale gli confida un modo per tornare ad essere buoni e porre fine al rimorso.

Un giorno durante la caccia agli aquiloni, accadde un evento traumatico ad Hassan e Amir, invece di aiutare l’amico si fa vincere dalla vigliaccheria.

Da quel momento e con il sopraggiungere della guerra le loro strade non potranno più incrociarsi, ma un legame così profondo non può non avere ripercussioni sul futuro. Una storia che insegna che non è mai troppo tardi per tornare ad essere buoni e ottenere il perdono soprattutto di noi stessi e ricorda anche come ogni adulto è la conseguenza di quello che ha vissuto nella propria infanzia.

Tuttavia, c’è sempre quell’ultima possibilità di salvare ciò che ancora non è perduto. La vita è come un aquilone trasportato dal vento, la cui direzione è imprevedibile, e il cui filo si può spezzare. Eppure quando un filo si spezza, è ancora possibile seguire con lo sguardo l’aquilone e talvolta persino ritrovarlo. Casa editrice Piemme.

“La vita è che, malgrado le difficoltà insormontabili, tutti noi aspettiamo sempre che ci succeda qualcosa di straordinario”.