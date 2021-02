Rubrica Terza pagina. Stop phubbing: guardami quando ti parlo!

Non è arduo accorgersi che il termine “phubbing” ha origine dalla contrazione degli inglesi “phone” e “snubbing”. Esso indica la consuetudine ad isolarsi attraverso l’uso dello smartphone o d’altri dispositivi similari anche in contesti ed occasioni pubblici o, più in generale, quando si è in compagnia di altre persone. Il Merriam-Webster Dictionary definisce il phubbing quale “atto di snobbare qualcuno in un contesto sociale, guardando il proprio telefono piuttosto che prestargli attenzione”. È in tale angolazione che il phubbing può essere spiegato come una sorta di dipendenza da smartphone o, meglio, come un indizio della paura di “perdersi qualcosa”: verificare freneticamente il telefono rivela nitidamente, invero, il timore che stia accadendo qualcosa on line e che si rischi di perderselo. L’aspetto reputato più insensato del phubbing è che, soventemente, ci si astrae dalla circostanza associativa che si sta vivendo per conversare con altre persone via chat o messaggistica istantanea, per considerare post su un un gruppo Facebook o per inoltrare reazioni ad una “storia” su Instagram, alla perpetua ricerca di connessioni, ignorando quelle fisiche, che si stanno vivendo nel presente. Recentemente, cospicui studi hanno tentato di esplorare gli effetti del phubbing, dimostrando come questi risultino più sistemici e generalizzati di quanto si possa concepire. Va da sé che il phubbing angustia, innanzitutto, le relazioni: è la sola presenza di uno smartphone nel setting in cui avviene il dialogo, anche se non usato, a far sì che i presenti si avvertano poco connessi l’uno con l’altro. È di senso comune, del resto, l’essersi sentiti respinti, non ascoltati, se non perfino ostracizzati, laddove qualcuno ha privilegiato la compagnia dello smartphone o è stato distratto da una telefonata, un messaggio, una notifica durante una conversazione. Altrettanto elementare da comprendere è che, se il phubbing s’interpone nelle dinamiche di coppia, può gravare sulla fiducia provata nei confronti del partner o degradare il livello di soddisfazione. Abitudini come quella di fotografare i piatti che si stanno per mangiare o utilizzare lo smartphone a tavola per fare food porn sono state considerate predittive o in grado di favorire il phubbing: è come se, con la scusa di postare su Instagram la foto della prima pizza napoletana assaggiata nella propria vita, si fosse risucchiati nel ciclone di notifiche, commenti, messaggi sui social che distraggono da quanto sta succedendo intorno a sé, al tavolo, tra i propri commensali. Guarire dal phubbing si può, riscoprendo quella che, con una metafora, viene indicata come joy of missing out, ossia il piacere di rischiare di perdersi qualcosa che stia avvenendo on line pur di godere al meglio della compagnia reale e fisica delle persone che si hanno vicino o delle situazioni sociali off line in cui si è coinvolti.

