Rubrica “Terza Pagina”. Fat shaming e thin shaming

Fat shaming : si tratta di un’espressione coniata allo scopo di descrivere l’azione dell’ingiuriare o attaccare in modo mortificante ed umiliante qualcuno per il fatto d’essere grasso. La parola “grasso” è considerata un tabù, così, soventemente, la si sostitusce con “curvy”. Indubbiamente, ciò prova a scalfire modelli davvero ardui da eguagliare, tuttavia, sfogliando giornali e portali, imbattendosi in campagne pubblicitarie, appare lampante che il concetto di curvy si presta a svariate interpretazioni. Da alcune case di moda una donna curvy indossa una taglia 42. Tess Holliday, ultimamente, ha lanciato una campagna chiamata “Every body is flawless”, ovvero “Ogni corpo è perfetto”. Chi è Tess Holliday? No, non è semplicemente una ragazza un po’ in carne, indossa la taglia 56 e pesa più di 117 chili. E’, quindi, obesa, non curvy. Orgoglio fat, purché non sfoci nel thin shaming. “Le ossa ai cani!”, “Agli uomini piacciono le donne con le curve”, “Le donne vere hanno le curve”, “Ma mangia!”. Al di là della sessualizzazione del corpo femminile smaccatamente presente in siffatte espressioni, pare ovvio che la magrezza costituisca il nuovo demone da ostracizzare. Pure laddove non abbia alcunchè di patologico. Pure qualora sia frutto di ore spese in palestra. Pure o, probabilmente, specialmente, quando è effetto di un corredo genetico desiderabile. Ebbene, sono insulti paragonabili e gravi alla stessa maniera. Il nostro corpo dovrebbe essere un luogo di libertà, esplorazione ed autodeterminazione, affatto soggetto a canoni e misure. Come uscirne? Iniziando a pensare che fat-shaming significa “vergogna del grasso” e thin shaming significa “vergogna del magro”. Ci si vergogna di essere se stessi? Costituiscono uno scandalo le nostre asimmetrie, imperfezioni, peculiarità?

