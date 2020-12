Rubrica Terza pagina. Che mestiere fa l’influencer?

L’influencer è un personaggio popolare in Rete, che possiede le competenze per influire sui comportamenti e condizionare le scelte di un ben definito gruppo di utenti; in particolare, di potenziali fruitori. Egli viene usato nell’àmbito delle strategie di comunicazione e di marketing in ragione del suo carisma, della sua autorevolezza, della sua capacità di coinvolgimento e persuasione. Il defunto Gianroberto Casaleggio, pragmatico, teorizzò il ruolo indispensabile degli influencer in Rete, quel 10% di utenti informati e consci che foggia i pareri del restante 90%. I brand, oramai, si stanno sistematicamente avvalendo del sostegno degli influencer nelle proprie tattiche di comunicazione. Tentare di determinare i soggetti più influenti in Rete interessati ad un tema, ad un prodotto o ad una branca, spesso, tuttavia, comporta un notevole dispendio temporale. Su tale aspetto interviene Influencers di Augure, il primo motore di ricerca che accerta celermente quali sono i maggiori opinion leader in un preciso settore. Secondo Luca Della Dora “C’è ancora l’idea che per essere un influencer sia necessario avere moltissimi follower. Invece conta di più essere credibili per i consumatori a cui ci si rivolge: conoscerli e interagirci quotidianamente” Essi non sono come gli anacronistici opinion leader, giacchè varia integralmente la dinamica comunicativa: come enuncia la teoria “Two Step Flow of communication”, i media bersagliavano gli opinion leader che, a loro volta, influenzavano le masse. Gli influencers sono blogger, videomaker, fotografi, content creators, YouTubers, Instagrammers che “postano” contenuti ed interagiscono via chat, post, tweet con i followers. Ciascun influencer si specializza in un settore, di cui si rende esegeta ed interprete. I settori possono essere davvero vari. Si annoverano Food Influencer, Beauty Influencer, Gaming Influencer, Fashion Influencer, Design Influencer, Travel Influencer. Non si tratta di un’attività improvvisata! Un influencer, infatti, appronta accuratamente una strategia di pubblicazione e condivisione dei contenuti; discrimina gli argomenti dei post e le migliori tipologie di contenuto a seconda della tematica (immagini, citazioni, quiz, consigli e informazioni); crea il contenuto (scatta foto, scrive articoli, blogpost e didascalie alle foto, registra video e dirette live); in seguito, seleziona il giorno e l’ora in cui pubblicarlo, così da ottenere il massimo engagement. Il passaggio successivo è la condivisione del post sui social network, per stimolare la partecipazione di followers, iscritti e utenti. L’influencer esamina i risultati ottenuti nei diversi canali, monitorando differenti coefficienti come il numero di visualizzazioni, di commenti, di likes, di retweets, di condivisioni, di link e di click. In questo modo può valutare l’impatto della strategia comunicativa adottata e migliorarla stabilmente. Un influencer, inoltre, appura anche il valore economico della propria notorietà, fondandosi su elementi quali il reach, ovvero il numero di persone che può conquistare, la sua credibilità nel settore e la sua capacità di partorire una propria community digitale. Sono questi infatti i numeri che interessano alle aziende, allorchè devono scegliere un influencer da connettere al proprio brand e da impiegare per propagandare i propri prodotti. Celeberrima è Chiara Ferragni, imprenditrice digitale, blogger e designer. Nel 2019 è protagonista del documentario Chiara Ferragni – Unposted, diretto da Elisa Amoruso ed incentrato sul ruolo giocato dai social network nell’influenzare e determinare il mondo del business.

