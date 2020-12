Rubrica Terza pagina. Body Positivity

Consultando il Cambridge Dictionary si legge “Body Positivity è il sentirsi bene a proposito del proprio corpo e di come appare.” Non è esclusivamente un hashtag, esploso sui social media social tra il 2010 e il 2011, ma una deflagrante rivoluzione nella percezione del corpo proprio ed altrui. Qual messaggio veicola il movimento Body Positivity? Affrancarsi dai riduttivi standard di bellezza imposti da società e social media in quanto ogni corpo è degno di rappresentazione. Body Positivity indica l’obliare interamente l’idea di difetto ed esaltare esclusivamente le peculiarità del corpo, valorizzandole. La realtà, nondimeno, è che non sussiste un’unica maniera d’esaminare la propria fisicità. Un pensiero, probabilmente, ancora alieno al significato più popolare di Body Positivity. Difatti, percepire correttamente forme e silhouette non indica istintivamente amare il proprio viso, così come i fianchi, il seno o il sedere. Non ogni giorno, perlomeno! L’espressione Body Positivity, in realtà, dovrebbe significare che qualsivoglia caratterizzazione fisica ha il diritto di sentirsi rappresentata oltre canoni estetici, soventemente, irrealistici. Dovrebbe tuttavia, al contempo, porgere ad ogni donna la facoltà di sentirsi come desidera riguardo il proprio corpo, optando per magnificare le caratteristiche esclusive della sua silhouette o camuffarle. La Body Positivity è, pertanto, libertà. Body Positivity è altresì una nozione legata a come l’occhio umano decodifica le forme ed a come questo stesso possa essere ingannato per riequilibrare le proporzioni. L’occhio procede come uno scanner, muovendosi lungo la linea della figura e registrando come maggiormente ridotta figura priva d’interruzioni. Quanto più celermente viene imprigionata l’immagine, tanto più sarà avvertita come piccola. Un esempio reale? Lo sguardo avverte come “gamba” soltanto ciò che coincide con i pantaloni. Ne deriva che foggiare linee verticali grazie a scollature, pattern o cuciture fa emergere una silhouette più asciutta. Al contrario, frapporre linee orizzontali è il modo più congeniale per plasmare un Focal Point sulla figura. Stratagemmi parecchio banali ma che rivelano tutta la loro potenza se applicati alla Body Positivity. Ashley Graham è una delle star che ha fatto proprio il concetto di Body Positivity, mostrando innumerabili foto del suo corpo, cellulite e smagliature comprese. In un post Instagram ha scritto una delle più belle frasi body positive: “Qualcuno una volta mi ha detto che le mie cosce erano la “città della cellulite”. Ma oggi ho realizzato che quelle cosce raccontano una storia di vittoria e coraggio. Non lascerò agli altri determinare come dovrebbe apparire il mio corpo, perché si sentano più a proprio agio e non dovreste nemmeno voi”

