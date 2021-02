Rubrica Terza pagina. Anzianità: quale sessualità?

L’erotismo, la confidenza e l’identità sessuale costituiscono fattori essenziali che affiancano l’essere umano per tutto il ciclo vitale, giustappunto puerizia senilità.

La sessualità, come costrutto multifattoriale, coglie l’attività sessuale, il comportamento, la motivazione e la sinergia tra partner. Fino a tempi non lontani, la più parte degli studi sulla sessualità negli adulti anziani focalizzavano l’attenzione sull’impatto fisiologico dell’invecchiamento e sulle componenti disfunzionali nonchè patologiche in grado d’influire sulla risposta sessuale negli uomini e nelle donne. Quantunque sia assiomatico che le alterazioni sessuali subiscano un accrescimento con il progredire dell’età, sono plurime le ricerche sul piacere sessuale confermanti che è la minoranza della popolazione anziana ad avvertire un tangibile fastidio. Solamente recentemente, l’analisi sull’appagamento sessuale si sta spostando da un paradigma meramente sanitario ad un sistema biopsicosociale ed interpersonale.

Gli anziani seguitano ad essere attivi sessualmente e computano tra i modulatori della pratica sessuale il genere, la disponibilità di partner, i pregressi standard di attività sessuale e, innanzitutto, la salute fisica e mentale. Gli adulti più anziani rimangono sessualmente attivi e esercitano una sessualità ampia, spaziando dai rapporti genitali , non genitali all’autoerotismo. I recenti dati del National Survey on Sexual Health and Behavior hanno dimostrato risultati di tal fatta: il 53% degli uomini e il 42% delle donne tra i 60 e i 69 anni, e il 43% degli uomini e il 22% delle donne oltre i 70 anni hanno rapporti sessuali. I fattori che hanno influsso sull’espressione sessuale negli adulti più anziani sono diversificati. Da una angolazione psichica questi implicano la conoscenza ed i comportamenti sulla sessualità, il credito dell’attività sessuale e le determinanti culturali. Le coppie di anziani, ad esempio, sono maggiormente flessi ad agire in attività sessuali rispetto ad anziani single. La speranza di vita più lunga nelle donne contribuisce poi alla divergenza di genere nella disponibilità del partner. Il ciclo di risposta sessuale si rettifica lungo l’arco della vita e le fasi fisiologiche e psicologiche del rapporto sessuale, ovvero desiderio, eccitazione, plateau, orgasmo e risoluzione, possono essere alterati dall’invecchiamento. La menopausa, altresì, comporta mutamenti rilevanti, come riduzione del livello di estrogeni, atrofia vaginale, ridotta lubrificazione vaginale ed attenuazione della sensibilità delle zone erogene. Il calo di testosterone può recare una mitigazione del desiderio e della profondità dell’orgasmo. All’identica maniera, negli uomini più anziani bassi livelli di testosterone sono accomunati ad un abbassamento della libido ed a trasformazioni nelle funzioni sessuali: le erezioni esigono una sollecitazione corporea maggiore e sono ridotte in cadenza ed estensione, l’eiaculazione ha una limitazione volumetrica ed il periodo refrattario si allunga. Una recente review sulla sessualità nella terza e quarta età ha compreso in questo vasto scenario l’espressione sessuale negli anziani LGBTQ. Essi hanno maturato esperienza di una o più discriminazioni riferibili alla loro identità di genere od all’orientamento sessuale. Il retaggio di tali discriminazioni è l’omofobia interiorizzata e l’impatto negativo sull’espressione sessuale e sulla qualità della vita sessuale. L’82% di anziani LGBTQ riportano almeno un episodio di discriminazione sessuale nell’arco di vita; il 64% ne riporta non meno di tre. In particolare, lo stigma verso l’espressione sessuale negli anziani LGBTQ fa sì che questi celino i propri bisogni e desideri a familiari e operatori assistenziali per il paura di essere rifiutati. I preconcetti sociali e personali sulla sessualità possono avere un impatto negativo sull’espressione sessuale degli anziani anche nelle strutture residenziali. In conclusione, possedere un quadro trasparente e compiuto circa la sessualità degli anziani è indispensabile per la programmazione dei servizi assistenziali e sanitari rivolti nello specifico a codesta popolazione in crescita.

