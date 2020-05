Rubrica Cornetto e Cappuccino. Dove eravamo rimasti?

a cura di Gianni Bianco – Dove eravamo rimasti? Difficile dirlo, cercherò di essere sintetico e rappresentare il mio pensiero. Questa riflessione parte da quello che è accaduto sui Navigli a Milano dove alcuni cittadini, in particolare ragazzi, hanno omesso di osservare alcune regole mettendo a rischio la propria e delle altre incolumità. Il gesto è da richiamo ma, visto quello che hanno vissuto i giovani in particolare, c’era da aspettarselo e non credo la criminalizzazione sia la strada giusta. Lo stesso vale per il genitore che al parco deve evitare che il bambino salga sullo scivolo. La spiaggia di Mondello a Palermo era piena zeppa di gente, cosa si doveva fare? Sarà dura, ma la giustizia in questi casi gioca davvero brutti scherzi, come l’opinione. Ascoltiamo e leggiamo in questi giorni dell’impegno politico per la riapertura della stagione calcistica. Lo abbiamo lasciato con un Napoli in netta ripresa e la Champions che aveva regalato alcuni verdetti ma anche speranze delle squadre che dovevano disputare il ritorno, tra loro il Napoli a Barcellona. Sembra passato un secolo ma il calcio è una materia effimera che riempie i nostri cuori di entusiasmi e amarezze per una vittoria o una sconfitta e non solo, gli interessi economici sono grandi, c’è un indotto enorme di gente che lavora da difendere. Oggi si parla di ricominciare, senza pubblico, probabilmente rispettando le distanze in campo, senza abbracci a una rete dell’una o dell’altra squadra, sarà un calcio “a salve”, senza anima e senza cuore “lo spettacolo va avanti”. Come il calcio, lo sport in generale, lo spettacolo con i suoi concerti in luoghi chiusi o all’aperto, il teatro, le discoteche, il cinema, le feste in piazza, le sagre, etc. Migliaia di persone senza lavoro, impossibile bloccare tutto. Dovremo rispettare regole di distanza fisica ma anche di distacco sociale dalla realtà. Sono stati due i mesi o giù di lì che siamo stati tappati in casa, sorpresi prima, frastornati poi, gli interrogativi erano per tutti gli stessi, come le ansie e le paure. Abbiamo seguito in modo disciplinato le indicazioni prima le incertezze poi di una serie di decisioni che hanno caratterizzato questa epoca storica, oramai non più cronaca. Il Coronavirus, come normalmente è chiamata la pandemia, resterà scolpita nei libri di storia come la prima guerra combattuta con metodi avveniristici, dove la fantasia spesso ha superato la realtà. Una sfida planetaria contro un male che si è evoluto per volere divino come all’inizio dicevano alcuni fanatici religiosi? È stata una trasformazione aggressiva di un semplice battere influenzale? C’è stata la mano dell’uomo in un laboratorio in Cina, in Francia, in Israele o chissà dove? Ci manca solo la tesi che il Coronavirus, sia arrivato dallo spazio travestito da semplice battere. La frase più ricorrente che abbiamo ascoltato nelle trasmissioni televisive è stata: “Grazie professore”. Il ringraziamento alla fine di un intervento di per sé riveste carattere formale nella realtà comune, ma in un momento di disperazione come quello cui abbiamo assistito, è diventato quasi religioso e si è spesso confuso con il concetto di “grazia”. Dicevo del “grazie” ai luminari della scienza, dell’economia, dell’alta finanza, dell’industria, del diritto, dell’informazione, della comunicazione, del pensiero comune o filosofico, soprattutto della medicina, ai Prof. Si è davvero ringraziato tutti, dico tutti, ma proprio tutti e la distanza tra chi “é” e chi non “é”, non è stata mai così grande, abbiamo avvertito tutti sulla pelle questa sensazione. Viene in mente la frase del film “il Marchese del Grillo”, interpretato magistralmente da Alberto Sordi “Mi dispiace, ma io so’ io e voi non siete un c…”. “Grazie Prof. “, perché ai luminari della medicina bisogna lasciare un posto a parte, anche per le tante e inutili polemiche contro i tanti medici che lottavano in prima linea e parlo degli eroi che sono stati in prima linea negli studi o in ospedale. Sono stati molti gli operatori sanitari a essere contagiati dal virus, rimettendoci in qualche caso anche la pelle nelle trincee, mentre le Star del “Comitato tecnico scientifico”. Insieme alla Protezione civile ogni santo giorno i “Professori” del C.T.S. hanno regalato il bollettino di guerra”, le varie ipotesi di aperture e chiusure, riaperture e richiusure, erano lì a dare direttive. Siamo stati chiusi, tappati in casa e l’unica cosa che c’era da fare era ascoltare o leggere, magari telefonare o comunicare sensazioni e perplessità a un parente o un amico. Di sicuro se dovessimo dare un titolo al tema a scuola, scriverei “non abbiamo capito una mazza”, ma ci siamo adeguati, ingrassati, annoiati e soprattutto ritornati agli anni 70′ a livello di capigliatura, chi ne ha ancora ovviamente. È stata dura, triste e soprattutto poco piacevole, desiderio di ridere davvero ne ha avuto poco, poi c’è stata la svolta. Il Comitato tecnico scientifico nazionale, la Protezione civile, insieme al governo, ha comunque regalato una rivoluzione culturale, del tutto italiana, nel campo della comunicazione. Quale regalo maggiore potevamo aspettarci da sindaci, dai governatori regionali, dai politici nazionali, se non la nascita del video fai da te? Performance audiovisive degne delle migliori gag comiche, in un momento davvero drammatico per giunta, solo qui potevano accadere che i comici siano diventati politici e i politici comici. Inutile citare uno a uno tutti i protagonisti che, timidamente prima, molto più disinvolti oggi si sono armati di telefonini e/o aiutati dal videomaker personale, hanno fatto sentire la propria presenza e la loro vicinanza. In pochi hanno resistito alla tentazione, a dire il vero per alcuni dopo l’esperienza politica già si parla d’interpretazioni di varia natura. “E noi lì a casa”, potrebbe essere invece il titolo di una canzone. A guardare e riguardare i video, estasiati da queste chicche di saggezza e spesso, di comicità c’è da creare un archivio a futura memoria, chissà… Su tutti, riconosciuto dalla miriade di “like”, il governatore della nostra Campania Enzo De Luca, personalmente ho apprezzato il sindaco di Lucera Antonio Tutolo, i loro video tra poco bisognerà comprarli in streaming. Qualcuno in malafede ha ipotizzato che i contenuti dei video fossero influenzati da imminenti elezioni, dai comuni alle regioni, addirittura qualcuno ha approfittato di questo tragico evento per mistificare crisi politiche precedenti, in atto o future, le solite malelingue italiane. Possibile che dietro quelle espressioni, dietro il Pathos, le lacrime e la commozione, ci sia stato un calcolo politico? Non è possibile, anzi, dico che ho creduto a ogni richiamo, a ogni lezione di civiltà che ci è stata donata con tanta generosità. Il Lockdown è terminato o quasi, i problemi sono davvero enormi oggi, durissimi domani se non si corre ai ripari. Speriamo l’estate debelli il Coronavirus, soprattutto, i problemi economici delle famiglie siano affrontati con il dovuto rispetto. Alla fine passerà la voglia di ridere e i “like” diventeranno sempre meno, soprattutto i commenti avranno una trasformazione che non oso nemmeno immaginare. Speriamo solo che, come è accaduto spesso in passato, la burocrazia, le mafie e gli affaristi senza scrupoli, insieme a politici corrotti, non ci regalino le solite ruberie. Ho sentito spesso in questi due mesi la frase “basta con questa burocrazia”, speriamo sia la volta buona, davvero sia messo da parte lo strapotere dei padroni dei ministeri e degli enti. Discorso a parte, in quest’oceano audiovisivo, il video della benedizione del 27 marzo alle 19,00 di Papa Francesco da Piazza San Pietro a Roma. Una piazza vuota, al freddo, sotto la pioggia, di sera, da solo, rischiando come tutti noi, il Santo Padre è voluto essere on noi. Quell’evento, al di là del proprio credo, è stato l’unico attimo di umanità che ha commosso e colpito le coscienze di tutti a livello planetario. In quella benedizione non c’è stato nulla da ridere ma solo la consapevolezza di essere alla presenza di un uomo che ha rappresentato il cristianesimo nella sua essenza, partecipando alle paure e al dolore, lui che è la guida del cattolicesimo, dell’unità spirituale. Fiducia e speranza, umanità e solidarietà, rispetto dei governanti e sobrietà di chi governa, un po’ di serietà ci voleva e Papa Francesco è stato, come sempre, all’altezza del peso della Tiara che indossa.

