Rubate le griglie degli alberi in Via P. di Piemonte

Arrivano da diversi cittadini di Casoria non solo notizie di furti di oggetti e suppellettili di metallo. Notizie non nuove alle cronache, ma il cui numero sembra in crescita in questo periodo. Alcune segnalazioni si riferiscono al furto dei tubi di scappamento delle proprie auto in sosta, con conseguente danneggiamento dell’autovettura, particolarmente a Casoria e ad Afragola. Ancora a Casoria, segnatamente in via Principe di Piemonte, sono stati asportate delle griglie posti alla base degli alberi piantati lungo i marciapiedi, come si può notare nella foto. Il malfatto, oltre a creare ovvio danno al decoro urbano, rischia di essere anche motivo di ostacolo al passaggio dei pedoni, di cui viene anche messa a rischio l’incolumità. Si fa appello, da parte della cittadinanza, a chi è preposto a tale compito affinché si profila al ripristino delle situazioni antecedenti ai misfatti per quanto concerne le griglie, mentre per quanto riguarda il problema delle auto si spera in un maggior controllo, anche con l’ausilio della videosorveglianza, per evitare che tali episodi possono ancora susseguirsi.