Rotonda a Piazza Formicola, al via i lavori

Una riqualificazione urbana attesa da anni che consentirà una migliore fluidità di traffico in un punto nevralgico della città.

Hanno preso il via questa mattina i lavori di costruzione di una rotonda a verde al centro di piazza Tenente Formicola.

La rotonda prenderà il posto di uno storico distributore di benzina ormai in disuso.

I lavori saranno ultimati per l’autunno e comunque in tempo per la ripresa dell’anno scolastico che segna anche l’intensificarsi del traffico cittadino in quella zona.

Il tenente Vincenzo Formicola, in realtà era Capitano, fece parte della campagna d’Africa durante la seconda guerra mondiale. Cadde sotto i colpi nemici durante l’eroica battaglia di El Halamein che vide l’esercito combattere orgogliosamente un nemico più numeroso e meglio, piuttosto che arrendersi preferirono lo sterminio.