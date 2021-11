Roma accoglie positivamente l’arte Casoriana

di Maria D’Anna – È stato un successo “DuArte. Incontro d’arte. Binomio d’ emozioni” la mostra tenutasi alla Galleria Area Contesa Arte in via Margutta a Roma, delle opere di Francesco Stilo, casoriano di origine, avvocato di professione ed artista nel tempo libero e di Maria Luiza Correa Borges, artista brasiliana. “L’ arte come nutrimento spirituale, come senso di pienezza e di piacere, forza esistenziale. È la bellezza delle composizioni della cucina nostrana, delle colorazioni degli elementi che ne fanno parte, che esaltano il piacere del gusto e si trasformano in espressione artistica” afferma Francesco Stilo, che nelle sue opere unisce i due aspetti del piacere, con creazioni di tipo tridimensionale che si sviluppano in diverse forme e colori. “Cerco di creare una forma espressiva personale, unica nel suo genere, che mai era stata realizzata” dice ancora Stilo. Nella mostra abbiamo trovato l’ espressione dell’ arte della cucina mediterranea come ispirazione per la rappresentazione della “Cibarte” Piatti con diverse colorazioni, gocciolature come pure composizioni di ispirazione marmorea. Rappresentazioni monocromatiche dove si fondono gli elementi compositivi, sfruttando il bianco, il nero, il blu, il giallo, quasi come introspezione della sensibilità dell’ anima umana. L’ impronta artistica di Francesco Stilo rivela un profondo amore per il colore e a luce, il richiamo alle sensazioni mediterranee, un’ intensa capacità di comunicazione, un’ indole estroversa ed aperta che cerca di capire l’ individuo nel profondo. Traspaiono luce, energia, vitalità nei suoi dipinti dai colori intensi che trasforma quasi in materia.