Ritrovato ordigno bellico nella stazione Eav di via Lufrano.

Un ordigno risalente alla seconda guerra mondiale è stato ritrovato per caso dal personale dell’Eav – Circumvesuviana nell’area della stazione che sorge a ridosso di Via Arturo Lepori destinata alle attività di movimentazione e servizio ferroviario.

Sul posto da questa mattina la Polizia Locale di Casoria ed i militari della stazione Arpino dei Carabinieri. Al momento si attende l’arrivo del Nucleo Artificieri al quale spetterà stabilire la consistenza dell’ordigno e organizzare il trasporto in un luogo sicuro oppure farla brillare sul posto.

Si prevedono comunque tempi lunghi durante i quali resterà chiusa via Arturo Lepori in entrambi i sensi di percorrenza.