Risultato tennistico per il Napoli che vola. Primo posto e rete inviolata dopo due giornate.

Il giorno di Lozano nel risultato tennistico che il Napoli ha rifilato al Genoa che nella prima giornata aveva impressionato positivamente. Ieri il messicano è sembrato un altro giocatore, molto più vicino al reale valore, a quanto pagato lo scorso anno dal presidente De Laurentis. Il Napoli schianta il Genoa, impalpabile per gran parte della gara. Risultato mai stato in discussione nemmeno sull’1-0 con cui si è chiuso il primo tempo. Nella girandola di gol, fa molto rumore l’assenza di Osimhen, comprato forse per avere il bomber da 30 gol, ma che nelle prime due uscite, si è rivelato molto più uomo squadra che bomber. Importantissima la sua presenza per creare spazi ed attirare uno e più giocatori dalla sua parte, ma in fase realizzativa ancora assente.

In un’ora il Napoli fa tre gol con Lozano, Zielinski e Mertens, pratica archiviata e poi tanta accademia. Gattuso è stato premiato dalla scelta di schierare un Napoli più che offensivo, con il 4-2-3-1 guidato da Osimhen con alle spalle Mertens, Lozano e Insigne. Il capitano ha subito un infortunio intono al 20’ del primo tempo, si sospetta uno stiramento, gli esami ne daranno la conferma ed è stato sostituito da Elmas, autore poi del quarto gol.

Il Genoa con due assenti per Covid, Perin e Shone, niente ha potuto contro un Napoli fin troppo forte per le speranze rossoblu.

Dieci minuti e azzurri in vantaggio: Mertens crossa per Lozano che sguscia alle spalle di Pellegrini e mette dentro, nulla può Marchetti. Il Napoli potrebbe raddoppiare ma Osimhen calcia fuori un tiro dopo l’assist di Zielinski. Il primo tempo dopo qualche occasione si chiude con il minimo vantaggio, ma la ripresa fa subito capire che il Napoli vuole chiuderla. Al rientro senza Manolas, per un colpo alla schiena, Zielinski raddoppia subito dopo un assist di Osimhen che lo libera davanti alla porta.

E’ Mertens a siglare il tris, con il suo secondo gol di fila dopo quello al Parma. Maran prova a fare qualche correttivo, inserendo Pandev ma il Napoli dilaga con Elmas, ancora Lozano e Politano.

Risultato forse troppo severo ma nitido e senza appello per il grifone. Gli azzurri la prossima settimana faranno visita alla Juventus, fermata ieri da una Roma che non ha creduto fino in fondo alla possibilità di poter battere i campioni d’Italia.

