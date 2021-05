Riprendono le attività dell’ambulatorio di medicina solidale San Ludovico da Casoria

Finalmente si ricomincia! Da lunedì 17 maggio prossimo sono riprese le visite gratuite presso l’ Ambulatorio di Medicina Solidale San Ludovico da Casoria. Le attività in presenza vengono ovviamente svolte nel pieno rispetto delle norme antiCovid, con sanificazione dei locali prima dell’apertura ed igienizzazione continua, mentre i medici e volontari sono dotati di mascherina e visiera. Continua ad essere attivo il servizio che mette a disposizione di chi ne avesse necessità i presidi sanitari. Per le prenotazioni ci si può rivolger ai numeri 08119465 129 oppure 331 45 41 648. Si torna finalmente ad essere attivi e presenti per un volontariato concreto e caritatevole sotto la protezione di San Ludovico da Casoria.