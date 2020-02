Rinviato al 2 marzo il convegno a Casoria ‘Dalle parole ai fatti’

L’evento previsto per il giorno 27 febbraio all’UCI cinemas che annunciava la presenza del Presidente De Luca per la presentazione delle novità sulla nuova linea della Metropolitana che vedrà il collegamento dalla stazione porta di Afragola a quella di Napoli, è stato rinviato al 2 Marzo alle 17,30 sempre all’UCI cinemas a causa del bilaterale che si svolgerà a Napoli giovedì prossimo fra Italia e Francia e che non consentirà al Presidente De Luca di essere presente alla manifestazione a Casoria.

