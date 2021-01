Rino Fico: “I cittadini pretendono risposte. Casoria non merita l’arrivo di un Commissario Prefettizio”

Durante l’ultima riunione del consiglio comunale di Casoria, il consigliere Rino Fico ha tenuto a spegnere alcuni rumors sul passaggio in maggioranza del suo gruppo Liberi e Forti. Il consigliere, eletto nelle fila del centrodestra alle scorse elezioni, insieme al suo collega Gennaro Trojano , ha dato vita ad una nuova corrente all’interno del gruppo misto, dopo aver lasciato nel mese di agosto la Lega, a causa di dissidi interni al partito. Come da lui stesso dichiarato, Fico ha accolto l’appello del sindaco Raffaele Bene ad allargare la maggioranza. Nessun assessorato verrà nominato in seno al gruppo Liberi e Forti. Smentite categoricamente le voci che volevano il neo assessore Enzo Amato indicato da Fico e Trojano. L’ingresso di LF nel gruppo è un atto di amore e responsabilità nei confronti dei cittadini, che in un periodo storico travagliato e drammatico come quello che stiamo vivendo, non meritano affatto altri scossoni politici. Fico ha inoltre sottolineato il suo totale disappunto riguardo l’atteggiamento di alcuni consiglieri di maggioranza e opposizione, i quali hanno provato senza successo a far cadere la giunta in uno studio notarile, come già accaduto con Carfora e Fuccio. Per Fico, la città di Casoria non merita né l’arrivo di un commissario prefettizio, il che significherebbe un nuovo immobilismo della macchina amministrativa, né di vedersi invischiata in una nuova lotta fratricida in seno al centrosinistra. Fico, infine, conclude con queste parole: “Le mie azioni da uomo libero e forte,andranno nel solo interesse dei miei concittadini casoriani,votando ogni atto con senso di responsabilità. I cittadini dopo la voragine e la pandemia di Coronavirus pretendono risposte, la città attende”.

