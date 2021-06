Rimosso l’ordigno alla stazione EAV

C’è voluto l’esercito e speciali misure di sicurezza per rimuovere l’ordigno risalente alla seconda guerra mondiale che è stato ritrovato per caso nella stazione della Circumvesuviana che sorge a via Lepori, al confine con Volla.

Una bomba mortaio anche discretamente conservata e potenzialmente pericolosa. Che è stata resa inoffensiva dai militari del Nucleo Artificieri dell’Esercito sotto il coordinamento della Compagnia Carabinieri di Casoria.

Per tutto il giorno la zona è stata presidiata dalla Polizia Municipale e dai Carabinieri della Stazione di Arpino in serata la situazione è tornata alla normalità.

Restano forti interrogativi sul ritrovamento del colpo di mortaio in un’area, quella movimentazione della stazione della Circumvesuviana, comunque frequentata da operatori dell’Eav. Per questo sarebbero in corso accertamenti da parte delle forze dell’ordine.