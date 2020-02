Riconoscimento “Eccellenze Campane”. Marrazzo premia attività produttive di Ischia: “Food e turismo, binomio vincente per far crescere la Campania”

Venerdì 14 Febbraio, alle ore 12.00, presso la sala Nassiriya del Consiglio regionale della Campania, il Presidente della Commissione Attività Produttive, Nicola Marrazzo, assegnerà i riconoscimenti “Eccellenze Campane” alle aziende ischitane che si sono distinte in questi anni per aver promosso il brand isolano in tutto il mondo.

Alla cerimonia di premiazione parteciperà la Presidente del Consiglio regionale della Campania, Rosetta D’Amelio.

«Si tratta di riconoscimenti all’alta professionalità di tre realtà produttive che, seppur di nicchia, eccellono nel mondo del food e che, con la loro arte culinaria ed enogastronomica, rappresentano il traino per lo sviluppo turistico dell’isola di Ischia e della Campania in tutto il mondo», ha dichiarato il presidente Nicola Marrazzo per il lancio dell’iniziativa.

Le eccellenze campane che riceveranno i riconoscimenti sono: lo chef Nino Di Costanzo del ristorante “Dani Maison”, due stelle Michelin; Nicola Mazzella delle cantine Mazzella, vincitore al Vinitaly come “Migliore cantina d’Italia” per la produzione “Vigna di lume”; Alessandro Slama maestro pasticciere che con il suo panettone ha vinto il titolo di migliore al mondo.

«Sono solo alcuni dei testimonial più illustri della Regione Campania. Siamo certi che con questa iniziativa riusciremo a coinvolgere e valorizzare anche altre eccellenze ischitane che fanno grande il nome dell’isola nel mondo», ha concluso Marrazzo.

“E’ pregnante e molto evocativa la scelta del Presidente Marazzo di premiare le eccellenze ischitane – ha dichiarato la Presidente D’Amelio – perché il terremoto ha colpito duramente questa realtà che invece va amata, valorizzata, sostenuta e aiutata. Questo è il compito delle istituzioni e della Regione e il riconoscimento che consegneremo venerdì è un gesto simbolico importante e concreto per dare forza all’identità e rilanciare la vocazione turistica di un’isola famosa in tutto il mondo.