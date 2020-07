Riceviamo e pubblichiamo. Siamo a fine aprile, in piena quarantena.

di LUCCHESE VALENTINA e DE SANTIS ANTONELLA – All’ I.C. CASORIA 3 CARDUCCI -KING la DAD è ormai una realtà, ma docenti ed alunni non mollano e aspettano con speranza e pazienza di ritornare tra i banchi di scuola, quelli veri, dove da sempre il nostro istituto è stato protagonista di iniziative pregne di entusiasmo, creatività, professionalità.

E non poteva, un “piccolo” e “malefico” virus, frenare lo spirito di iniziativa e la passione di docenti ed alunni.

Né è la dimostrazione l’ idea della maestra Tizzano Mariangela, protagonista, con i suoi piccoli alunni della IV C e della IV D, di una “meravigliosa esperienza”, come lei stessa la definisce!

“Un giorno di quarantena di fine aprile, mentre attendevo che tutta la classe si collegasse in videoconferenza per una lezione di matematica, cominciai a salutare i miei bambini uno ad uno. Il loro entusiasmo, nonostante il lokdown e le restrizioni alle quali erano stati sottoposti da circa due mesi, mi permise di capire quanto fossero importanti per loro questi “incontri”.

La DaD consentiva alla classe di essere unita, seppur a distanza. Tale considerazione mi caricò di positività e determinazione”

Prendendo spunto dalla popolare iniziativa messa a punto dal Museum Paul Getty di Los Angeles la maestra Mariangela ha voluto proporre ai suoi alunni la sfida social lanciata dal famoso e rinomato museo, quella di ricreare, attraverso la reinterpretazione libera, fatta con oggetti, materiale e vestiti a disposizione nelle proprie abitazioni, di opere d’arte celebri e meno celebri che, causa il lokdown, erano ormai esposte in sale tristemente deserte.

L’ iniziativa, accolta dalla collega di modulo della maestra Mariangela, Cherubino Stefania, ha coinvolto anche i genitori che si sono adoperati diventando sarti, fotografi, make-up artisti, costumisti.

I bambini ci hanno messo tutto il loro travolgente entusiasmo, la loro spontaneità, la loro capacità di rendere meno noiosa la noia delle lunghe giornate di clausura, con la loro coinvolgente fantasia, realizzando dei meravigliosi lavori di cui sono stati protagonisti assoluti!

Sono diventati dei “dipinti”, delle “opere d’arte” e sono entrati a far parte del “mondo” degli artisti che li hanno realizzati anche grazie alla partecipazione al progetto della professoressa, esperta di storia dell’arte, De Santis Antonella, che, nella fase conclusiva del progetto, si è collegata da remoto, con le due classi, per tenere lezioni in cui ha approfondito in maniera spontanea e leggera i diversi autori scelti dai ragazzi. La professoressa ha affascinato i piccoli alunni con racconti ed aneddoti legati ad esperienze personali che hanno dato loro la possibilità di vivere l’ arte non più come un qualcosa di distante ed inaccessibile ma come qualcosa di familiare e tangibile, vicina alle loro vite!!

Il progetto si è concluso con la simpatica partecipazione del DS Buonocore Giovanni che si è prestato con ironia ed entusiasmo ad “entrare” (con l’aiuto della docente Lucchese Valentina) in due famosi dipinti, diventando Enrico VIII e Napoleone Bonaparte!!

Il risultato finale è un lavoro che resterà senza dubbio negli annali della nostra scuola a ricordare un periodo storico che abbiamo vissuto non senza difficoltà ma che abbiamo superato anche grazie a iniziative così belle e coinvolgenti che hanno saputo dare un tocco di colore e di fantasia a giornate grigie e monotone.