RICEVIAMO E PUBBLICHIAMO. POLITICA CASORIA: LA PROF.LUISA MARRO LASCIA IL GRUPPO DI CASORIA LIBERA

Ubi rappresentanza politica ibi responsabilità!

La responsabilità morale verso i cittadini di Casoria ed, in particolare, a quanti mi hanno scelto direttamente come rappresentante politico, merita un atto chiarificatore sulle mie imminenti scelte politiche. In quanto donna rappresentante della res pubblica, declinata attraverso incarichi o meno, la mia presenza istituzionale sul territorio è stata costante e visibile. Naturalmente, come in ogni democrazia che si rispetti, durante il mio impegno politico in questi anni, i cittadini hanno espresso sotto varie forme il loro consenso o disappunto, che mi ha spinto in entrambi i casi, in quanto delegata dell’istituzione, ad un’opera di mediazione perché ora più che mai c’è bisogno di coesione e di collaborazione. Coesione e collaborazione che non riscontro più nel gruppo politico di cui per anni ho fatto parte, ed ho rappresentato. In considerazione di ciò e, per il bene del gruppo stesso, ritengo conclusa la mia esperienza politica con Casoria Libera.