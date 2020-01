Riceviamo e pubblichiamo. L’omocausto: lo sterminio dimenticato degli “ultimi tra gli ultimi”

di Stella Rosaria Cassettino – Il 27 gennaio è la Giornata della Memoria. Un giorno nato per commemorare le vittime dell’Olocausto e, soprattutto, per interrogarsi sul perché della Shoah e della discriminazione dell’uomo contro altri uomini.

Il “Giorno della Memoria”, istituito in Italia con la legge 211 del 20 luglio 2000, viene celebrato per ricordare il 27 gennaio 1945, giorno in cui l’esercito sovietico entrò nel campo di concentramento di Auschwitz, scoprendone e rivelandone al mondo l’orrore.

Ma quando i cancelli di Auschwitz e degli altri lager vennero abbattuti dai blindati alleati, molti dei superstiti marchiati con il triangolo rosa preferirono tacere il vero motivo del loro internamento, diventando vittime senza voce e senza giustizia.

Nel corso del regime nazista tedesco, numerosi omosessuali furono internati in campi di concentramento insieme con Ebrei, Rom, Sinti, Jenisch e testimoni di Geova.

A distinguere gli omosessuali dagli altri prigionieri era, nel caso degli uomini, un triangolo rosa cucito sulla divisa all’altezza del petto; nel caso delle donne, un triangolo nero.

Si è soliti riferirsi allo sterminio degli omosessuali nei campi di concentramento nazisti come Omocausto. Si stima che gli omosessuali internati nei lager siano stati almeno 50.000.

Il dramma dei gay, nei campi di concentramento, fu duplice: da un lato le torture degli aguzzini nazisti, dall’altro l’isolamento ad opera degli altri prigionieri.

I gay erano gli ultimi tra gli ultimi, destinati ai lavori più duri o alle camere a gas.

Una volta che il mondo scoprì gli orrori e la follia dei campi di concentramento, molti degli omosessuali deportati tacquero sulla loro condizione.

Essi, infatti, erano comunque portatori di un vizio punibile con la reclusione e pertanto, lasciandosi alle spalle i lager, la gran parte di loro finì di scontare la condanna in prigione.

Nessuno degli omosessuali deportati fu mai risarcito, e perfino i libri di storia hanno ignorato per decenni le urla silenziose dei triangoli rosa. Si è dovuti arrivare al 2000 per attendere che il governo tedesco chiedesse scusa alla comunità gay.

Oggi, in maniera preoccupante e sempre più incalzante, si assiste al dilagare di fenomeni di omofobia, soprattutto tra i giovani.

E allora diventa necessario recuperare il senso profondo della giornata della Memoria, solo in questo modo ed avviando una profonda riflessione sul mondo di oggi e sulla possibilità di

scegliere il dialogo vero e la tolleranza concreta, potremo dire di aver fatto un passo avanti, onorando la memoria delle vittime, tutte, della Shoah.

Bisogna ricordare ai giovani, ed a chiunque finga di dimenticarsene, che quella fu una scelta fatta e condivisa da uomini reali, in carne ed ossa, fu decisa e sottoscritta da politici e sostenuta da intellettuali, non da barbari o da pazzi, ma da persone che sapevano ciò che

avevano deciso di fare.

La vergogna profonda per quello che fu fatto è di tutti, è anche mia, tua, nostra, come uomini, come italiani e come europei.

Nessuno può dire: io non c’ero.

Per non dimenticare che le idee di intolleranza, di odio etnico e religioso, di segregazione, di rifiuto e di emarginazione, di vendetta sono ancora fra noi, nella nostra vita quotidiana, nei proclami contro gli immigrati, nelle dichiarazioni vellutate di alcuni esponenti

politici, nelle guerre di religione, nelle stragi etniche, negli attentati terroristici, nei linciaggi degli omosessuali.

Se la Giornata della Memoria sarà solo un moralistico ricordo di un triste fatto storico che ci muove al pietismo di un solo giorno, non sarà servito a molto.

Sarà solo una formalità prevista dalla legge.