Riceviamo e pubblichiamo. La Prevenzione ci salva la vita

L’Ancora del Sorriso, si fa portavoce , durante questa emergenza, delle motivate ansie e preoccupazioni di tanti concittadini che ogni giorno vedono crescere i casi di positività al Covid-19 a Casoria.

Le persone si chiedono soprattutto cosa c’è dietro l’arida casistica che non rassicura per niente. Non è morbosa curiosità come alcuni la definiscono, ma semplicemente il diritto ad una informazione più chiara e trasparente e soprattutto alla richiesta di adozione di idonee misure di prevenzione , così ad es. come sta facendo l’Asna1, che in linea con gli indirizzi del Presidente De Luca ha istituito sul territorio delle Unità Mobili di Sorveglianza per fare tamponi a domicilio a tutti i casi sospetti di COVID-19.

Pertanto alla luce di quanto suddetto, l’Associazione l’Ancora del Sorriso, ha inviato alla ASLNAPOLI2NORD, la richiesta di attivare anche sul nostro territorio urgenti e capillari misure di prevenzione.

A livello preventivo inoltre è sempre valido l’invito di adottare il distanziamento sociale attenendosi a quanto predisposto dalle autorità governative centrali e regionali, ricordando che trasgredire significa mettere a rischio non solo la nostra integrità fisica ma anche quella dei nostri cari e della città tutta.

Susy Silvestri

Presidente Associazione “ l’Ancora del Sorriso”