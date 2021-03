Riceviamo e pubblichiamo – La comunità Comunista ricorda Carmine Barone

Carmine Barone 74 anni ex operaio della Rhodiotoce si era contraddistinto con i moti e alle contestazioni del 68.

Operaio e rappresentante sindacale CGIL ha difeso i diritti dei lavoratori contro lo smantellamento della Montefibre. Nel 1978 fu licenziato dalla Montefibre insieme a Luigi Servo un altro compagno sindacalista, perché non vollero piegarsi alle scelte dirigenziali che mettevano in pericolo i diritti dei lavoratori.

Fu candidato dal PCI di Casoria alle elezioni amministrative del 78 in virtù delle sue tante battaglie per la legalità e i diritti, divenne consigliere comunale e per 4 consiliature ricoprì il ruolo di capogruppo del PCI.

Carmine Barone uomo onesto ed incorruttibile, non si è mai piegato alle clientele e ai compromessi ha rappresentato le lotte rimanendo fuori dalle beghe politiche portando avanti il suo ideale comunista con grande abnegazione e coscienza morale, sempre vicino ai disoccupati e ai movimenti di lotta, vicino alle istanze sociali e politiche del mondo giovanile fino agli inizi degli anni novanta.

I Compagni Comunisti e la Sinistra storica di Casoria piangono la scomparsa del compagno Carmine Barone storico comunista sempre al fianco dei lavoratori e dei più deboli, uomo perbene ed onesto di grande spessore morale il quale ha dedicato tutta la sua vita per il riscatto sociale e morale della nostra società per un altro mondo possibile per l’emancipazione del genere umano.

Possa arrivare alla sua famiglia la nostra vicinanza e solidarietà.

Ciao compagno Carmine.

Ma l’amor mio non muore….

A pugno chiuso i compagni Comunisti, la Sinistra casoriana, i sinceri democratici.