Riceviamo e pubblichiamo. Invito l’opposizione ad essere più costruttiva

Sono venuto a conoscenza di un esposto presentato al Prefetto dai consiglieri del Movimento 5 stelle di Casoria inviato con lo scopo di segnalare una serie di presunte anomalie di cui mi sarei reso protagonista nell’esercizio delle mie funzioni di Presidente del consiglio comunale di Casoria.

Ho sempre esercitato i miei compiti di amministratore pubblico, ruolo che ricopro da 17 anni, con diligenza e correttezza verso i cittadini di Casoria che, attraverso il voto popolare, hanno sempre espresso con evidenza la volontà di essere da me rappresentati. Ragione per la quale attendo con serenità la successiva lettera di richiesta di informazioni da parte del Prefetto, anzi la accoglierò come un’opportunità per esporre per iscritto la trasparenza e la correttezza dello svolgimento delle mie funzioni.

Mi aspetto dall’opposizione del consiglio comunale di Casoria, in questo caso dei consiglieri del Movimento 5 stelle, delle proposte costruttive e condivise con la maggioranza invece di assumere un atteggiamento che pesa molto sullo svolgimento dei lavori dell’amministrazione comunale che, anziché restare concentrata sulle soluzioni delle innumerevoli problematiche della città, è costretta ad impiegare parte del suo tempo a rispondere ai continui esposti ed interrogazioni.

Il ruolo dell’opposizione dovrebbe essere quello di partecipare, insieme alla maggioranza, alla realizzazione di attività utili per la collettività che siamo chiamati a rappresentare.

La mia non è assolutamente una polemica, anzi è un appello al buon senso e alla responsabilità a non perdere mai di vista l’obiettivo del nostro ruolo, ossia quello di amministrare questa città e di produrre iniziative che devono migliorare la vita dei nostri cittadini, soprattutto in questa fase di ripresa da una delle emergenze più inaspettate della storia dell’umanità.

Casoria 08/06/2020

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Andrea Capano