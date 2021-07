Riceviamo e pubblichiamo. L’Amministrazione incontra Terranostra

Si è tenuto questa mattina un proficuo e chiarificatore incontro con una rappresentanza del collettivo Terranostra incentrato sul futuro impiego dell’area di via Boccaccio, area inserita tra gli interventi del PICS e dove sarà realizzato un parco pubblico urbano di 3 ettari. Presenti al tavolo la consigliera Elena Vignati ed il consigliere Marco Colurcio. Un ampio confronto nel corso del quale sono emerse le rispettive posizioni, rilevatesi molto vicine, in particolare per quanto riguarda la partecipazione popolare nella fase progettuale della realizzazione del Parco Urbano per garantire la massima fruibilità dello stesso. Nel rispetto della legittimità degli atti e delle norme, sarà garantita la partecipazione del mondo associativo, del collettivo Terra Nostra e di qualunque cittadino portatore di interessi collettivi, al processo di progettazione del Parco. Di qui a pochi giorni inizieranno le operazioni di caratterizzazione dell’area propedeutiche ai lavori di riqualificazione