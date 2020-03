RICEVIAMO E PUBBLICHIAMO. Emergenza Coronavirus: le proposte delle Opposizioni

In un momento così delicato e tragico per la nostra città, non è nostra intenzione sollevare polemiche e dibattiti politici, sappiamo bene che dobbiamo unirci in una unica sola grande forza, e quindi abbiamo, come partiti di opposizione, manifestato la volontà di collaborare con questa amministrazione. Il Sindaco ha raccolto il nostro appello ed attraverso alcune videochiamate ai capigruppo, poi pubblicate sui social, ha dichiarato di voler iniziare un rapporto di collaborazione e di ascolto con tutte quante le forze politiche presenti all’interno del consiglio comunale per affrontare al meglio, tutti uniti, questa grave emergenza. Invitato nell’ incontro telematico per presentargli le nostre proposte e le nostre preoccupazioni, lo stesso si è volontariamente sottratto. A quanto pare l’appello alla collaborazione era soltanto uno spot pubblicitario, come quello che quotidianamente manda in scena attraverso i video che sono l’unica forma di iniziativa che sta attuando da quando è iniziata l’emergenza COVID-19,carente di qualsiasi iniziativa e/o proposta. Atteso che le nostre richieste verbali e scritte sono state ignorate , intendiamo sottoporre alla città, le nostre proposte utilizzando i giornali ed i social. 1. I controlli sul territorio sono insufficienti , non sono stati intensificati . Rilanciamo quindi la nostra proposta, di concerto con tutti i sindaci dell’area NORD di Napoli: Richiesta intervento dell’esercito a presidiare il territorio cittadino 2. Tempistica CERTA per organizzazione e modalità di distribuzione delle MASCHERINE 3. Creazione di un fondo da destinare ad imprese e famiglie messe in ginocchio dalla emergenza sanitaria, rimpinguato da emolumenti degli amministratori tutti , dai consiglieri gli incaricati, oltre alla partecipazione delle grandi aziende Casoriane che siamo sicuri non esiteranno a dare il proprio contributo. 4. Iniziare una sanificazione seria del territorio atteso che finora si è vista solo qualche foto postata da Casoria Ambiente con la “comparsata” dell’Assessore Franco Russo Le opposizioni vogliono collaborare, vogliono dare alla città ed all’amministrazione un contributo attivo, vogliono affrontare l’emergenza sanitaria in maniera unita e compatta, non abbiamo più tempo per le polemiche e le chiacchiere, non abbiamo più voglia di ascoltare e vedere spot elettorali, non vogliamo un sindaco ed un’amministrazione che si limita alla comunicazione di inviti a lavarsi le mani e di comunicazioni per la presenza di contagiati. ABBIAMO BISOGNO di un progetto per affrontare la crisi e uno per quando questo dramma sarà finito, abbiamo bisogno di un Sindaco.

Centrodestra- Movimento 5Stelle- Pd