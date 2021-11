Riceviamo e pubblichiamo da Fratelli D’Italia Casoria

Il silenzio della politica locale circa il progressivo declino della Città si fa sempre più assordante. La nostra Comunità militante ritiene necessario tenere ben puntati gli “Occhi sul degrado”, affinché i cittadini, in preda alla rassegnazione, non se ne assuefacciano.

Ed è per questo che abbiamo deciso di dare vita ad una “mostra fotografica”, arricchita dai contributi e alle segnalazioni di tanti cittadini indignati, per tenere alta l’attenzione sulla situazione drammatica in cui versa il territorio.

Le immagini meglio che le parole, per denunciare il degrado : saremo in presidio itinerante, nel corso del mese di novembre, per raccontare il declino per immagini e raccogliere le ulteriori segnalazioni dei cittadini, che vorranno venire a trovarci. Vi aspettiamo, per ricostruire Casoria, insieme con voi!

#ricostruiAmoCasoria