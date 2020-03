RICEVIAMO E PUBBLICHIAMO DA AVV. PASQUALE FUCCIO CONSIGLIERE COMUNALE. IL COVID-19, UNA STORIA E 6 COSE DA FARE PER VINCERE ANCHE NELLA SOLIDARIETA’

Dodici giorni in attesa del tampone per sapere poi di essere positivo al COVID mentre la moglie e la piccola figlia, asintomatici ,in attesa ancora del controllo. Questa è una delle tante storie casoriane che fa emergere da un lato la grandezza di una donna che si deve da sola prendere in carico una famiglia e condurla fuori dal tunnel, e dall’altro, il più generale concetto della solitudine, normale nella vita globale, drammaticamente evidente in questo periodo.

Lo stiamo dicendo da febbraio che questo non è il momento della contestazione ma della collaborazione. Purtroppo anche in questo appello ci siamo sentiti soli. Allora capisci che è il momento di fare qualcosa e di non poter stare fermi.

Insieme a un gruppo di amici, associazioni e forze politiche, oggi minoranza della città, abbiamo deciso di non ri proporre appelli ma di “fare “, tanto soli non si è mai:

1 per i BAMBINI oggi chiusi forzosamente nelle nostre case chiediamo di preparare, restando tra le mura domestiche, un disegno o un tema da inviare alla email colorailcorona@libero.it (indicando classe e sezione e scuola di appartenenza) ; alla fine di questo momento , i primi dieci saranno premiati con strumenti didattici individuali

2 per i RAGAZZI indigenti che hanno difficoltà a sostenere le spese di connessione ad internet, siamo pronti a farci carico della spesa, garantendo l’anonimato all’intestatario dell’abbonamento, in modo da garantire anche la didattica scolastica a distanza senza gravare sul bilancio familiare già messo a dura prova. Bisogna inviare una e mail a colorailcorona@libero.it con nome, cognome telefono

3 per MAMMA E PAPA’ Servizio gratuito di ascolto e di supporto psicologico a famiglie, bambini, giovani adulti (Via Skipe e via Telefono) rivolto a chi in questi giorni sta vivendo una situazione di stress e sente il bisogno di un aiuto competente.

E’ possibile contattare la dott.ssa Franca Esposito ed il gruppo di professionisti di cui si avvale al seguente numero telefonico 3294365105 (sempre attivo)

4 per le FAMIGLIE in difficoltà, con la collaborazione di tutti i consiglieri di minoranza, con amici imprenditori e le tante associazioni del territorio, abbiamo previsto un tetto di mille kit alimentari da distribuire su richiesta che dovrà pervenire all’indirizzo email colorailcorona@libero.it.

5 per TUTTI abbiamo ottenuto la disponibilità di un tetto massimo di 5mila mascherine che distribuiremo, a titolo gratuito e fino ad esaurimento, con la collaborazione di alcune farmacie sul territorio di Casoria e di Arpino. La settimana prossima comunicheremo le attività disponibili.

6per le PICCOLE ATTIVITA’ COMMERCIALI abbiamo deciso di costruire un salvadanaio nel quale inizieremo a versare i nostri gettoni di presenza da consiglieri comunali ma che intendiamo continuare a riempire almeno fino a quando tutto ciò non sarà finito e poi proveremo a ridistribuire a tutti coloro i quali sono stati maggiormente danneggiati da questo momento.

Per le comunicazioni abbiamo scelto di attivare un indirizzo e mail dedicato: colorailcorona@libero.it dove potrete far pervenire i disegni e le richieste oltre ad un numero telefonico indispensabili per contattarvi.

Con grande umiltà preferiamo i fatti alle chiacchiere. Un a scelta responsabile dettata dall’amore che nutriamo nei confronti della nostra terra, nei confronti della nostra gente.

#DIversiEdEfficienti #Insieme #CeLaFaremo #ConCasoriaNelCuore