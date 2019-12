Riceviamo e pubblichiamo. Controlli della polizia locale di Casoria, scovati nuovi trasgressori

La videosorveglianza di Casoria, sistema per il controllo di scarichi abusivi sul territorio, si sta rilevando sempre più un valido strumento di supporto alla Polizia locale e alle altre forze di polizia.

Numerosi sono i provvedimenti adottati nei confronti di cittadini poco sensibili e rispettosi dell’ambiente e del decoro cittadino. Gli stessi si sono visti contestare verbali anche di una certa consistenza per scarichi abusivi sul territorio.

Sorpresi dalla Polizia locale di Casoria degli utenti che hanno abusivamente abbandonato rifiuti sulla via Elba il 5 e 16 dicembre c.a.

E’ singolare come i trasgressori, che negano in un primo momento qualsiasi addebito, successivamente posti di fronte alla prova delle telecamere, fanno ammenda del loro comportamento incivile sperando nella clemenza degli agenti che però per loro sfortuna non arriva.