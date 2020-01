Riceviamo e pubblichiamo. Comunicato Stampa Amministrazione Comunale

In relazione ad alcuni articoli apparsi su giornali a diffusione provinciale relativi ai disagi esistenti presso istituti scolastici superiori presenti in Città, l’Amministrazione comunale, avverte il dovere di precisare che al momento non si è a conoscenza di situazioni che prospettino la sicurezza di alunni e personale.

Risulta, altresì, che gli organi competenti stiano svolgendo costanti verifiche sullo stato degli edifici anche su segnalazione delle scuole stesse.

Si continuerà, in ogni caso, ad intrattenere costanti contatti con la Città Metropolitana, proprietaria e responsabile degli istituti scolastici di secondo grado, per monitorare le condizioni di sicurezza degli stessi.

Le scuole sul territorio svolgono da sempre un importante ruolo educativo riuscendo a raggiungere ragguardevoli risultati in termini occupazionali con l’istruzione tecnica e professionale,

rappresentata dall’IS TORRENTE ed importanti risultati nei percorsi universitari con l’istruzione liceale, rappresentata dall’IS GANDHI.

Dalla Casa Comunale, 30 Gennaio 2020.

