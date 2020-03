Riceviamo e pubblichiamo. Comunicato stampa a firma dell’assessore Francesco Russo. Casoria: differenziata al 53% nel mese di Febbraio

In aumento la percentuale della raccolta differenziata nel nostro territorio. Rispetto al precedente mese in cui la percentuale raggiunta è stata circa del 45%, nel mese di febbraio si è registrato un aumento graduale e costante della percentuale di raccolta differenziata dei rifiuti urbani che si è assestato intorno al 53%.

Gli ottimi risultati raggiunti lasciano ben sperare che la città di Casoria possa in tal senso allinearsi ai Comuni più virtuosi.

L’invito rivolto alla cittadinanza è quello di continuare a collaborare nel corretto conferimento dei rifiuti nell’ambito della raccolta differenziata. Un comportamento responsabile oltre a ridurre l’impatto ambientale dei rifiuti comporta minori costi per lo smaltimento.

Condividi su