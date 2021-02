Riceviamo e pubblichiamo. Casoria, Fratelli d’Italia lancia il suo “cantiere” per l’alternativa.

Una alternativa non solo di nomi, ma anche e soprattutto di idee e di valori: questa la reale urgenza, nel panorama politico locale, funestato da un sistema di potere che ha affossato la Città negli ultimi decenni, e adesso ha deciso di precipitarla nel baratro. Un sistema di potere che non può essere sfidato da cartelli elettoralistici, raffazzonati e messi in piedi all’ultima curva; ma deve essere affrontato chiamando a raccolta le realtà politiche cittadine, che si rivedono in determinati valori, e che possono condividere una visione. Fratelli d’Italia Casoria apre quindi un “cantiere” permanente per la costruzione di una compagine, che possa abbattere il sistema e governare aggredendo il declino del territorio. Il primo appuntamento è fissato per mercoledì 10 febbraio, alle ore 19, in diretta sulla pagina Facebook della comunità militante casoriana. Un confronto a tutto campo, che resterà aperto a chiunque, entro il perimetro di precisi valori di centrodestra, voglia dare il proprio contributo in successivi appuntamenti.

Condividi su