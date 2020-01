Riceviamo e pubblichiamo. Casoria Ambiente Spa: importante avviso alla cittadinanza

Gli interventi di bonifica e decoro urbano avviati nel mese di dicembre in tutta la città di Casoria sono costati circa 200.000 euro, ma i loro effetti sembrano svanire sotto i colpi dell’inciviltà e dei crimini ambientali. Sono tali, infatti, gli scarichi effettuati da vere e proprie ditte fantasma, dedite allo smaltimento illegale dei rifiuti su commissione di imprese e aziende varie.

Influiscono anche le incertezze dovute ai conferimenti presso gli STIR campani: si pensi che Casoria passa, da oggi martedì 21 gennaio, da Caivano a Giugliano. C’è tuttavia una notizia positiva: le richieste di incremento dei quantitativi di indifferenziato sono state finalmente recepite, e pertanto Casoria Ambiente può riprendere le bonifiche avviate e sospese. Con i quantitativi straordinari potremo nuovamente rimuovere le tonnellate di immondizia che giacciono anche nel Parco dei Pini, nel parcheggio di via Pascoli e in tutta la zona.

Riguardo ai progetti futuri, la società Casoria Ambiente sta per integrare i servizi di spazzamento e raccolta: “Entro metà febbraio – salvo imprevisti – dovremmo avere delle squadre in più per poter potenziare i servizi lì dove sono carenti. Questo dovrebbe consentirci di non avere ulteriori situazioni di degrado come nel Parco dei Pini, dove saranno tolti i cassonetti stradali” – ha dichiarato l’Amministratore Unico della società, Dott. Gianluca Aceto.

Da giovedì 23 gennaio, inoltre, partirà il controllo congiunto con le Guardie ambientali comunali: i conferimenti irregolari saranno sanzionati e i sacchi identificati stazioneranno in strada fino al turno previsto dal calendario. Si ricorda a tal proposito che nei sacchi neri per la raccolta dei rifiuti indifferenziati non dovrà essere conferita alcuna frazione differenziata (umido, plastica, vetro, carta), pena la multa all’intero condominio di appartenenza.

Sono state poi acquistate le fototrappole richieste dalla Guardie ambientali, che pertanto controlleranno il territorio anche di notte. La consegna è avvenuta quest’oggi. Saranno organizzati turni straordinari e nel corso dell’anno si procederà all’acquisto di automezzi specifici per il controllo del territorio.