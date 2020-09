Riapre l’asilo nido di Arpino, risolte finalmente tutte le criticità

Eccoci al punto di svolta, come preannunciato qualche mese fa abbiamo seguito le sorti dell’asilo nido. Mancanza di fondi accantonati per tenerlo aperto, problemi tecnici e burocrati sembrano ora solo un brutto sogno. Siamo all’atto finale. Di seguito l’avviso reperibile sul sito del Comune Di Casoria per l’erogazione del servizio.

Il nido d’infanzia è un servizio educativo e sociale per bambini di età compresa tra 13 e 36 mesi, che prevede, altresì, la mensa ed il riposo pomeridiano dei piccoli. I posti disponibili sono circa 30, al netto di modifiche ai sensi e per gli effetti delle Linee guida del Ministero dell’ Istruzione o di altre norme subentranti al fine di arginare l’ emergenza pandemica da Covid 19. Il servizio non prevede alcun trasporto dei minori da parte dell’ Ambito N 18

Destinatari

I genitori (tutori/affidatari) di bambini di età compresa tra 13-36 mesi che abbiano i seguenti requisiti:

– Residenza (o attestazione di cambio di residenza effettuato alla data di scadenza del bando) nel Comune di Casoria, Arzano e Casavatore;

– Indicatore ISEE non superiore ai € 29.000,00 ed in corso di validità.

I beneficiari non potranno usufruire di altre forme di contributo per lo stesso servizio erogate dall’ Ambito N 18 o dai comuni singoli che compongono lo stesso.

I cittadini extracomunitari devono essere titolari di permesso di soggiorno di durata non inferiore a tre anni come previsto dall’art. 41 D.Lgs 25/07/98 n. 286 e successive modifiche ed integrazioni.

Non è prevista alcuna compartecipazione da parte dell’utenza

Criteri per la formulazione della graduatoria

La graduatoria verrà formulata sulla base dei seguenti criteri e relativi punteggi per un max di 30 punti così ripartiti:

a. Numero componenti del nucleo familiare: 1 punto per ogni componente fino a max punti 3;

b. Reddito ISEE del nucleo familiare richiedente max 12 punti così assegnati:

Da € 1 a € 5000,00: punti 12

Da € 5000,01 a € 10.000,00: punti 8 Da € 10.000,01 a € 20.000,00: punti 4 Da € 20.000,01 a € 25.000,00 : punti 2 Da € 25.000,01 a € 29.000,00 : punti 1

Oltre € 29.000,00 : punti 0

c. presenza di componenti nel nucleo di età inferiore a 18 anni anche adottato e/o in affido: punti 1,5 per ogni componente fino a max punti 6;

d. nucleo familiare con un solo genitore: punti 5;

e. presenza di entrambi i genitori che lavorano (la condizione lavorativa di entrambi i coniugi deve essere opportunamente documentata):

punti 4

Sarà data la priorità di accesso al servizio, a parità di punteggio maturato, ai minori che nelle annualità precedenti avevano già accesso al nido di ambito, in considerazione del principio della continuità educativa. A parità di punteggio, sarà data la priorità a coloro che presentino un reddito ISEE più basso. Nel caso in cui si verificasse una parità di punteggio e di ISEE verrà data priorità al numero di protocollo.

La cessazione del servizio d’infanzia decorre dal mese successivo al verificarsi di una delle seguenti cause di decadenza:

a) assenza ingiustificata dal servizio per la prima infanzia per un periodo superiore a trenta gio rni;

b) trasferimento della residenza in altro Comune;

c) sottoscrizione di dichiarazione false e/o inattendibili risultate dai controlli effettuati; d) dimissione dal servizio per volontà della famiglia.

I genitori interessati possono presentare domanda presso l’ufficio protocollo del Comune di Casoria, Casavatore e Arzano nei giorni e negli orari degli sportelli o a mezzo pec(solo pec intestate al genitore/tutore che richiede il servizio o a un CAF/Sindacato abilitato con delega del genitore/tutore all’invio) all’ indirizzo: servizi.sociali@pec.comune.casoria.na.it con oggetto: “AVVISO PUBBLICO Per l’erogazione del servizio Nido 13-36 mesi presso Asilo Nido dell’ Ambito N 18” entro e non oltre il 25/09/2020”, compilando apposito modulo disponibile sui siti istituzionali dei comuni dell’ Ambito e presso gli uffici comunali.

Non saranno accettate domande inviate con altre modalità e pervenute fuori termine.

Informazioni utili

Per qualsiasi tipo di informazioni e/o chiarimento contattare l’Ufficio Politiche Sociali del Comune di Casoria, il Responsabile del Procedimento – Assistente Sociale Dott. Vittorio Solombrino:

Email: v.solombrino@comune.casoria.na.it

RICHIESTE DI CHIARIMENTI SARANNO POSSIBILI FINO AL 21/09/2020