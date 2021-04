Riaperture: cosa si può fare e cosa no in Campania

Da oggi la Campania torna in zona arancione, dopo quasi 60 giorni di rosso. Un cambio di colore che sancisce la riapertura di molteplici attività commerciali, rimaste chiuse nel periodo di massima allerta sanitaria. Nessuna variazione per quanto riguarda il coprifuoco, che resta in vigore dalle 22 alle cinque del mattino del giorno seguente. Saranno ancora vietati gli spostamenti verso un comune diverso da quello di residenza, a meno che non abbia meno di 5000 abitanti, in quel caso spostamenti consentiti nel raggio di 30 km. Posticipata la riapertura di cinema, teatri, parchi divertimenti, palestre e piscine, ritenute ancora inidonee dato l’alto tasso di rischio. Stessa sorte è toccata alle fiere e ai luoghi di cultura, che a eccezione delle biblioteche continueranno a restare chiusi. Non cambia nulla invece per bar e ristoranti, che continueranno a svolgere il proprio servizio dalle cinque alle 18 in loco e dalle 18 alle 22 per asporto. Riaprono parrucchieri, barbieri, lavanderie e centri estetici, che potranno tornare a fare il proprio lavoro dopo quasi due mesi di stop forzato. Per quanto riguarda l’istruzione, ritornano in presenze le classi seconda e terza media e le scuole superiori, che consentiranno la frequenza fino al 75% degli alunni. Le misure ivi descritte resteranno in vigore fino alle 23:59 di domenica 25 aprile 2021.

