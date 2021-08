Riaperta al transito via Marco Rocco

Via Marco Rocco, strada del centro antico che collega piazza Cirillo con via Principe di Piemonte, passando per il quartiere S. Benedetto, è stata riaperta al transito pedonale e veicolare dopo che è stato abbattuta l’antica residenza dei conti Rocco di Torrepadula che minacciava rovina.

Chiusa da più di un anno la strada è stata oggetto di numerose interpellanze politiche che intendevano sollevare il problema del commercio di quella zona e di una generale riqualificazione.