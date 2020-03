Il Giornale di Casoria, come sempre al servizio dei cittadini, si unisce al presidente del consiglio Conte, al presidente della Regione Campania De Luca e al sindaco di Casoria Raffaele Bene, nell’invitare i cittadini a restare in casa. Ricordiamo a tutti che il decreto firmato ieri e comunicato in gazzetta ufficiale con validità 12 Marzo, impone l’autocertificazione anche per gli spostamenti a piedi, pertanto su tutto il territorio nazionale e quello cittadino, ci sono controlli delle forze dell’ordine per spiegare e invitare i cittadini a rispettare l’ordinanza. Si registrano già le prime segnalazioni e i primi diverbi tra cittadini e forze dell’ordine.

Dobbiamo capire che tutto ciò che il governo sta chiedendo in questo momento è per il bene della comunità, questo virus, si ferma solo se si azzerano i contatti tra le persone, pertanto ancora una volta RESTIAMO A CASA.

Si invita inoltre a consultare solo organi ufficiali per reperire informazioni sullo stato di emergenza che stiamo vivendo, sui social girano troppe fake news che creano panico e caos tra la popolazione.

Ricordiamo che il sindaco Raffaele Bene sulla sua pagina Facebook informa la città quotidianamente sull’andamento della crisi, lo stesso fa il presidente della regione De Luca. Per chi non ha un profilo Facebook consigliamo di consultare i siti on line del Ministero dell’Interno, quello della Salute e quello della protezione civile.

https://www.interno.gov.it/it

http://www.salute.gov.it/portale/home.html

http://www.protezionecivile.gov.it/home