Restiamo a casa, ma Non ci fermiamo!

Con il patrocinio della Citta’ di Casoria, Rena Nera in collaborazione con l’Associazione Culturale In Arte e di artisti vari, sta lavorando, sia pur a distanza, per offrire un momento.di gioia in questo.periodo di costretta quarantena.

Ecco di cosa si tratta:

ogni domenica fino al 12 Aprile 2020 alle ore 17:00 il.circo verrà a casa nostra! Collegandosi a Facebook con RENA NERA SPETTACOLI si potranno vedere gli spettacoli trasmessi in diretta streaming.

Non.dimenticate di lasciare la.vostra impronta con un.semplice LIKE.

Inoltre per impegnare le famiglie è stato indetto un “Concorso non Concorso”. Trattasi di un concorso dove non c’è competizione, ma condivisione: i bambini insieme e/co la.supervisione degli adulti, potranno registrare un video dove si esibiscono e lasciarlo sul gruppo Facebook RENA NERA ZONE dopo essersi iscritti e dove troverete i dettagli per partecipare. I sorteggiati faranno parte di una.delle.dirette streaming.

Questo

momento.drammatico che stiamo vivendo e che tutti speriamo finisca presto, dovra’ simboleggiare una.nuova rinascita. Per assurdo ci tiene uniti e ci fa riscoprire il lato umano della parola appartenenza, che va aldilà di un semplice stare insieme.

Condividi su