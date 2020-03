Regione e comuni chiederanno i dati per ‘tracciare’ i contatti dei contagiati. Prima volta in Italia

Per battere il coronavirus dobbiamo usare tutta la tecnologia di cui disponiamo.

L’ordine, per tutte quelle persone che non svolgono un’attività cruciale a mantenere in piedi il Paese, è di stare in casa. Una regola che in troppi violano. Non solo. Ma occorre trovare il contagiato, isolarlo, e tracciare ogni contatto. Per fare questo rapidamente le Autorità (non solo nazionali, ma anche regionali e comunali) possono chiedere agli operatori mobili di mettere a disposizione i dati in loro possesso, e tecnologie efficienti per controllare il rispetto del distanziamento sociale su larga scala, con risparmio di risorse umane delle forze dell’ordine, e canali di comunicazione con i cittadini.

Partendo da questa premessa ANCI Campania ha inviato una lettera al Presidente della Giunta Regionale, Vincenzo De Luca, e al Coordinatore dell’Unità di Crisi Regionale, Italo Giulivo, al fine di attivare, per la prima volta in Italia, procedure per l’acquisizione dei dati dai gestori di telefonia mobile e dalle principali applicazioni in uso per ottenere le coordinate GPS dei soggetti positivi e dei potenziali contatti.

In allegato il testo della lettera inviata dal Presidente di ANCI Campania, Carlo Marino a De Luca e Giulivo.