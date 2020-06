REGIONE CAMPANIA: PUBBLICATE LE GRADUATORIE DEFINITIVE BONUS AFFITTI

Fumata bianca a Palazzo Santa Lucia. Sono state infatti varate le graduatorie definitive relative alle richieste accettate al bonus affitti 2019. Sono stati stanziati in totale 25.188.244,38, di cui € 21.363.813,28 destinati alla Fascia A e € 3.824.431,10 per la Fascia B. Da adesso il testimone passa alle amministrazioni comunali, che dovranno provvedere a sbloccare e a distribuire i contributi, non prima di aver riscontrato che tutte le domande rispondano ai requisiti richiesti. Inoltre la Regione Campania ha pubblicato i nomi dei beneficiari del bonus famiglia del valore di 500 euro. Con l’attivazione di questo incentivo, le famiglie più bisognose con figli a carico minori di 15 anni potranno contare su agevolazioni riguardo l’acquisto di personal computer, tablet, notebook e altri strumenti utili per l’apprendimento a distanza. Si ricorda che chiunque abbia ricevuto in comodato d’uso dalle scuole strumenti utili allo svolgimento della didattica telematica, è tenuto a restituire agli istituti scolastici le attrezzature e a conservare la ricevuta di avvenuta consegna.

Condividi su