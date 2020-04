REGIONE CAMPANIA: la leva sui sistemi digitali per la gestione dell’emergenza Covid-19

#regionecampania # la leva sui sistemi digitali per la gestione dell’emergenza Covid-19

Tra i Sistemi realizzati nell’ambito di SINFONIA a supporto della Task force regionale vi è la Web App per la tracciatura a livello regionale del test rapido e del tampone, realizzata con il supporto tecnico-operativo di So.Re.Sa. quale Advisor tecnologico.

Per la Regione Campania, questo sistema consente di razionalizzare il processo di esecuzione dei tamponi, rendendo fluido il percorso della prestazione, offrire al cittadino una comunicazione tempestiva, evitando di dover attendere molti giorni prima della comunicazione dell’esito, raccogliere tutti dati epidemiologici utili per l’analisi dell’evoluzione della pandemia e prendere decisioni su dati certi e sicuri. #TeamdiSanitàDigitale

