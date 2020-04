Regione Campania dati 3 Aprile: Crescita contagi contenuta ma si può fare meglio, restiamo a casa.

Il presidente della regione Campania De Luca, aveva previsto circa 3000 casi per il 3 Aprile considerando i calcoli dell’algoritmo con cui l’unità di crisi sta gestendo l’emergenza. Con i dati arrivati ieri, siamo appena sotto ma in linea con quanto previsto. Bisogna continuare a restare in casa, per aiutare tutta la regione e il personale sanitario a gestire al meglio questa situazione.

I positivi di ieri sono 151 ma è salito il numero dei tamponi effettuati, ben 2.297 che portano il totale a 2828 contagiati su 21534 tamponi effettuati, sotto il dettaglio:

– Ospedale Cotugno di Napoli: sono stati esaminati 485 tamponi di cui 27 positivi;

– Ospedale Ruggi di Salerno: sono stati esaminati 269 tamponi di cui 21 positivi;

– Ospedale Sant’Anna di Caserta: sono stati esaminati 74 tamponi di cui 1 positivo;

– ASL di Caserta presidi di Aversa e Marcianise: sono stati esaminati 165 tamponi di cui 18 positivi;

– Ospedale Moscati di Avellino: sono stati esaminati 226 tamponi di cui 12 positivi;

– Azienda Universitaria Federico II: sono stati esaminati 129 tamponi di cui 11 positivi;

– Ospedale San Paolo di Napoli: sono stati esaminati 143 tamponi di cui 17 positivi

– Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Mezzogiorno: sono stati esaminati 588 tamponi di cui 34 positivi;

– Ospedale San Pio di Benevento: sono stati esaminati 30 tamponi di cui 1 positivo;

– Ospedale di Eboli: sono stati esaminati 188 tamponi di cui 9 positivi.