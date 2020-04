Ieri sera, l’unità di crisi della Regione Campania ha diramato il seguente dato relativo al16 Aprile.



Sono stati effettuati 2401 tamponi, e ne sono risultati positivi solo 64. Il 2,6% forse il dato più basso dall’inizio della crisi.



In totale in Campania i positivi raggiungono quota 3951 su ben 43697 tamponi eseguiti, con una percentuale del 9%



Per effetto delle guarigioni, circa 500 e dei deceduti, circa 300 i positivi attualmente sono introno ai 3100.

