Regione Campania, Bollettino 13 Aprile: 99 nuovi contagiati portano il totale a 3769

I dati di ieri comunicati dall’unità di crisi della Protezione Civile, raccontano una leggera crescita in termini percentuale dei contagi. Infatti ieri sono stati analizzati meno tamponi e i contagiati sono in crescita, con il 7,4% mentre due giorni fa la percentuale era del 5%,

In totale in Campania sono stati effettuati 38094 tamponi dall’inizio della crisi e i positivi totali sono 3769, con una percentuale del 10% circa. La sensazione è che i contagiati siano molti di più e che proprio questo rende il contagio più facili. Sotto accusa la mancanza di tamponi e della struttura per il controllo di essi.