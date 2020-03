Regione Campania, Aggiornamento al 19 Marzo: 108 positivi su 699 tamponi effettuati

Per il terzo giorno consecutivo, il numero dei nuovi casi in Campania aumenta in modo significativo.

Probabilmente i timori che gli esperti avevano avuto relativamente al grande esodo dal Nord dopo il decreto legge del 9 Marzo erano fondati. Oggi sono stati effettuati 699 test e ben 108 sono risultati positivi. Il totale dei contagiati in Campania dall’inizio della crisi è ora di 749

Sempre più importante rispettare l’invito a restare in casa per evitare quello che sta succedendo in Lombardia con gli ospedali al collasso dovuto ai tanti ricorsi alle terapie intensive.