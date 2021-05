di Daniela Piscopo – “NON TI MUOVERE” di Margaret Mazzantini, è un romanzo forte, commuovente, vive su due piani temporali, il presente statico e il passato impetuoso, è proprio in questo malinconico flashback che confluiscono emozioni, sentimenti, paure e speranze.Lo stile della Mazzantini è molto diretto, scava dentro l’anima dei suoi personaggi, una scrittura tanto brutale quanto sensibile nel parlare di sentimenti.La prosa è magmatica, scorre con i pensieri del protagonista. La vicenda è ambientata a Roma, in cui si svolge la vita di Timoteo un affermato chirurgo e sua moglie Elsa, giovane e bella giornalista. Una mattina, la loro figlia adolescente, Angela, ha un incidente col motorino e arriva in ospedale lo stesso in cui lavora il padre. Mentre un collega opera sua figlia, Timoteo si lascia andare ad un’intima confessione di sé, confidandole in un monologo, un segreto. Da una parte, una vita accanto a sua moglie per mantenere la classica facciata borghese dello stimato chirurgo e padre, dall’altra una vita nascosta con Italia, una povera donna di provincia, trascurata, volgare nel trucco e nei vestiti, ma che suscita in lui un’attrazione fisica inspiegabile, tale da portarlo a una violenza nei suoi confronti, fino a diventare una vera ossessione che prende poi la forma di amore. Ma è un sentimento a cui Timoteo non permette (fino a quando è troppo tardi) di incidere nella sua vita quotidiana.

“Gli amori nuovi sono pieni di paure, Angela, non hanno un posto nel mondo e non hanno capolinea”.

“Ero felice, non ci si accorge mai di esserlo, Angela, e mi chiesi perchè l’assimilazione di un sentimento, così benevolo ci trovi sempre impreparati, sbadati, tanto che conosciamo solo la nostalgia della felicità, o la sua perenne attesa”.

Timoteo e Italia , due anime simili, infelici, sole, incomprese che vivono a morsi, un amore clandestino, rubando attimi a un quotidiano soffocante al quale il dottore credeva essersi rassegnato. Lei accetta il poco che lui è disposto a darle, lui vive quest’amore ogni volta che può, anche se questo significa mettere a rischio un matrimonio apparentemente solido.

“Siamo stati amanti prima ancora di conoscerci”

“Il coraggio, Angela, appartiene agli amori nuovi, gli amori vecchi sono sempre un po’ vili”.

Il monologo di quest’uomo pieno di rimpianti, nasce dal bisogno di liberarsi dalla paura di perdere nuovamente un’altra persona amata, diviene qualcosa a cui aggrapparsi, perché l’amore con Italia non è mai morto ma è sopravvissuto nel suo cuore, perché Timoteo lo sa:

“Chi ti ama c’è sempre…,c’è prima di conoscerti, c’è prima di te”.

“Non ti muovere” è questa l’invocazione che pervade l’intero romanzo, sta a significare ,resisti,non mollare, ripetuta da Timoteo alla figlia sospesa tra la vita e la morte. Davanti a ogni perdita, c’è la possibilità di rassegnarsi e di continuare, ma questo non vale se in gioco è la vita di un figlio.Una storia che fa riflettere sulla consistenza dell’amore, sulle scelte compiute e incompiute, sulla direzione crudele della vita, sulla consapevolezza, senza vivere rinchiusi nelle convenzioni sociali. Timoteo, lascia che la vita gli scorra davanti, per paura di deludere la società, ha rinunciato all’amore. La denuncia del romanzo, credo sia proprio questo, nell’inseguire quell’amore che brucia, anche se è anticonvezionale, brutto, povero, perchè il nostro cammino è uno solo e ci si ritrova a dover, prima o poi, affrontare quel filo che appeso tra la vita e la morte, ci ricorda che non siamo ineluttabili. Ciò che spesso nella vita non accetti a volte è ciò che in realtà vorresti e ciò che realmente ti renderebbe felice…ma solo quando ciò lo stai perdendo allora ti rendi conto di quanto in realtà fosse essenziale per te.

Vincitore del premio Strega 2002.Pubblicato nel 2001.Casa editrice Mondadori.