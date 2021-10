Raid vandalico asilo Via Primo Maggio

Un atto vile che danneggia chi ha il solo diritto di vivere la vita spensieratamente e non esser vittima delle miserie dei grandi.

Questa mattina gli alunni ed i genitori dell’asilo comunale Topo Gigio di via Primo Maggio hanno avuto l’amara sorpresa di veder vandalizzati tutti i giochi dell’area scoperta antistante il complesso scolastico.

La scorsa notte alcuni soggetti si sono introdotti nella struttura dopo aver divelto una grata della recinzione dopo essere entrati si sono accaniti contro i giochi dei bambini e sono andati via.

Tra i primi ad essere informato il consigliere comunale di Arpino, Marco Colurcio che nell’immediatezza ha detto: “È deplorevole che oggi per divertimento si intenda la distruzione dei beni altrui e la sopraffazione dei più deboli.”

Sul posto è giunto poi il sindaco, Raffaele Bene e altri consiglieri tra cui il presidente della Commissione Istruzione, Salvatore Iavarone.

“Quando si infrange la felicità dei bambini, si tocca davvero il fondo. – ha detto il Sindaco – mi auguro che le telecamere di sorveglianza presenti, facciano luce e consegnino immediatamente alla giustizia questi delinquenti. Noi faremo il possibile per ripristinare la scuola quanto prima per ridare gioia ai bambini che la frequentano.”

Proprio attraverso le telecamere presenti in zona, anche quelle di siti privati, gli investigatori stanno lavorando per assicurare i vandali alla giustizia.