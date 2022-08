Raffaele Ferrara, nuovo parroco a Santa Maria delle Grazie.

Raffaele Ferrara è il nuovo parroco della comunità religiosa di Santa Maria delle Grazie a Casoria. Nato nel 1982 ed ordinato sacerdote nel 2014 era collaboratore parrocchiale presso la comunità di San Benedetto, sempre a Casoria, retta da don Pasquale Fioretti. Subentra a don Pasquale Muto, a sua volta nominato parroco di sant’ Agrippino ad Arzano, sua città di nascita. Don Pasquale Muto è nato nel 1973 ed è stato ordinato sacerdote anch’egli nel 2014. Ad entrambi gli auguri per i nuovi incarichi ricevuti dall’ Arcidiocesi di Napoli. Da persone che ben conoscono le proprie città sapranno senz’ altro essere vicini alle loro comunità e guidarle in un cammino di crescita non soltanto spirituale ma anche sociale