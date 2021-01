Questa è una storia di cronaca raccontata da dentro, in memoria di 1072 persone

s di Raffaella Nolasco – La storia di un orologio e delle sue lancette, inchiodate sulle ore 9.10 minuti del 21 agosto 1997. Questa è la storia di un eroe senza medaglie; di un uomo, un operaio che quell’orologio lo indossava e il cui battito del cuore si è fermato insieme al ticchettio di esso, a 46 anni. In una mattinata di caldo torrido, un giorno uguale a tanti, lui che si sveglia alle 4.30, percorre i consueti 22 Km che da casa lo portano in fabbrica. Non sa che quella sarà l’ultima volta che chiuderà la porta della sua dimora; lancerà, mentre è sull’uscio, un’occhiata alle sue figlie che ancora dormono; l’ultimo saluto a sua moglie e ai suoi occhi azzurri. Arriva puntuale, trova un disastro. Il giorno precedente un forte temporale aveva bagnato i forni fusori che, in quella fabbrica, la E.L.A Spa di Marcianise, fondevano alluminio. Il solaio del capannone era deteriorato, la pioggia aveva bagnato tutto. Inizia la manutenzione. Neppure il tempo di aprire il portellone dell’altoforno che quell’uomo si accorge che manca la fiammella di combustione. Cattivo segno. Qualcosa non va. “Scappate e spegnete tutto!” dice ai colleghi che schizzano via mentre lui, volge lo sguardo al macchinario e un boato assordante gli ferma la vita, i pensieri, i sogni. Una bomba di gas fa esplodere tutto. Il sistema di sicurezza non ha funzionato. Una corsa all’ospedale, alle ore 13:00 il buio. L’operaio lascia l’inferno che è sulla Terra. Questa è la storia di una bambina di 13 anni che risponde ad una telefonata. “Siamo in carabinieri della compagnia di Caserta – dicono – c’è la mamma?”. “No” – “Domenico Nolasco è suo padre?” – “Si” – “Rintraccia la mamma, dobbiamo parlarle, è per papà. Poco dopo i colleghi: “Mimmo è all’ospedale Civile di Caserta. Ha avuto un incidente”. Questa è la storia di una moglie e la sua prima figlia quindicenne che, corse in ospedale, trovano il corpo inanimato del marito e padre su un freddo letto di metallo. Questa è la storia di due genitori, anziani, che salutano il feretro del figliolo da un balcone, perché non hanno le forze per assistere alla sepoltura del loro amore più grande. Questo è il ricordo di un padre ed una madre, delle loro lacrime. Le lacrime dei nonni, indelebili nella memoria. Disperazione atroce che arriva potente da quel terzo piano di via Manara e che, a distanza di 24 anni, squarcia ancora il cuore, lo fa esplodere in milioni di frammenti taglienti. Questa è la storia delle parole di cordoglio e vicinanza, cipria sopra le macerie.

L’indignazione dura il tempo di un sospiro: Chiacchiere di circostanza seguite dal nulla, fino alla prossima vittima e così in un ciclo infinito di lutti e compianti. Questa è la storia di anni in tribunale, di dolore rinnovato ad ogni udienza, sale sulle ferite; cronaca di una giustizia mai arrivata.

Questa è la storia di un operaio come centinaia di operai, eroi in tuta e scarpe antinfortunistiche, invisibili combattenti della vita quotidiana, diventati numeri per la statistica, strumenti di propaganda per i sindacati il 1 maggio. Anime presto dimenticate, annoverate tra le “morti bianche” che, invece, di bianco hanno solo il lenzuolo che copre corpi bruciati, trafitti, dilaniati, sanguinanti da un lavoro che uccide, annienta, ferisce, aliena, ammazza. Questa è la storia di circa 1072 persone l’anno che, solo in Italia, Repubblica per definizione del primo articolo della sua Costituzione, è fondata sul lavoro, perdono la vita. 643mila incidenti l’anno. Gran parte di essi restano delitti impuniti. Storie che meritano ascolto, ma che i potenti non vogliono sentire.

Mancanza di sicurezza, norme non rispettate, DPI inesistenti. Chi controlla? Chi interviene? Chi condanna? Nessuno.

Questa è la storia di migliaia di persone che hanno perso fiducia nello Stato incapace di tutelare i suoi figli; nella giustizia che non sanziona e non difende. Questa è la storia di una figlia che ha smarrito parte del suo sorriso, insieme alla memoria della voce del suo babbo.

Questo è il resoconto di chi finché avrà vita e parole, non smetterà di raccontare lo squallore, di un sistema servo del capitale; è la cronaca di una “giornalista amatoriale” che scriverà di strazio, indignazione, ingiustizia, fino all’ultima goccia di inchiostro. La storia di chi il 30 gennaio vorrebbe poter fare gli auguri di compleanno al suo papà, comprargli un regalo, preparargli una torta, ma non può. Non può da 24 anni e nessuno ha pagato, né mai pagherà. Questa è la mia storia. L’orologio fermo sulle ore 9:10 del 1997 è di mio padre e in quell’attimo di eterno, nel ricordo di lui, nel suo orologio, nella disperazione di mia madre, nel dolore di mia sorella, nello strazio dei miei nonni, si è fermata anche una parte di me.