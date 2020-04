Quarta vittima di Casoria del Covid-19. L’annuncio del Sindaco

Sono aggiornamenti che non vorremmo mai dare. Li diamo con la morte nel cuore. Pochi minuti fa con un messaggio postato sulla sua pagina social il Sindaco comunicava alla città, la triste notizia della quarta vittima della città di Casoria per Covid-19, ricoverata da tempo, come scrive il Sindaco in Ospedale. Le più sentite e partecipate condoglianze del Giornale di Casoria alla famiglia. Ecco il post del Sindaco Raffaele Bene.

#coronavirus #casoria

Purtroppo un nostro caro concittadino, da tempo ricoverato in ospedale per il Covid, é deceduto.

Porgo le mie più sentite condoglianze alla famiglia.